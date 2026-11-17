Toplantı yapıldı:

Afyonkarahisar'da 2026-2027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Burcu Köksal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Gündemdeki önlemler:

Toplantıda yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak önlemler, karla mücadele hazırlıkları, ulaşım ve trafik güvenliği ile acil müdahale çalışmaları ele alındı. Katılımcılar, önceliklerin belirlenmesi ve görev dağılımı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Altyapı ve lojistik hazırlıklar:

Kara yolları ile ilçe, belde ve köy yollarında yapılacak kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, araç ve iş makinesi kapasitesinin gözden geçirilmesi; enerji ve haberleşme altyapısının kesintisiz hizmet vermesine yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi toplantının ayrıntılarını oluşturdu.

Vali Aktaş, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kamu hizmetlerinin aksamaması için tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak koordinasyon içerisinde çalışması talimatını verdi. Aktaş, Afyonkarahisar için bereketi bol, sıkıntısı az bir kış mevsimi temennisinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR’DA 2026-2027 KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER, DÜZENLENEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.