Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: elma toplamaya giden işçilerden biri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da midibüs kazası: bir işçi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, 03 SK 073 plakalı midibüs şarampole devrildi. Araçta, Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçiler bulunuyordu.

Kaza ve yaralanmalar:

Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolü yitirilen midibüs yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda yaralı sayısı ilk belirlemelerde 27 olarak açıklanırken, bazı kayıtlarda çoğunluğu kadın olmak üzere 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Hastane müdahaleleri ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.A. adlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, jandarma tarafından başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme devam ediyor. Kazaya ilişkin diğer ayrıntılar yetkililerce paylaşılacak.

OLAY YERİ