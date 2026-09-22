Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8290 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,19 -0,41%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,22 -0,12%
--°

Afyonkarahisar'da müftülüğün eğitim ve kültür merkezine ilk adım

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı; proje idari hizmetlerin yanı sıra eğitim, kültür ve külliye işlevi taşıyacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da müftülüğün eğitim ve kültür merkezine ilk adım

Tören düzenlendi:

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Tören, yerel protokolün ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılanlar:

Temel atma törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar törende projenin kentin hizmet kapasitesine sağlayacağı katkılardan söz etti.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Yeni hizmet binası sadece idari işlevlere hizmet etmeyecek; aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Aynı yerleşke içinde ilerleyen süreçte bir cami, konferans salonu ve Kur'an kursunun inşa edilmesiyle projenin külliye niteliği kazanması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Aktaş, yapım sürecinin hızla tamamlanmasını temenni ederek projenin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını diledi ve yeni binanın bölgeye katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı
images

Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı
images

Bayraktar TB3'ten denizaltı savunmasında sonoboy kabiliyeti gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

Aydın incirinde kalite için denetimler sıklaştırıldı

Aydın BBSK hazırlık maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 yendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği