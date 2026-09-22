Afyonkarahisar'da müftülüğün eğitim ve kültür merkezine ilk adım

Tören düzenlendi:

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Tören, yerel protokolün ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılanlar:

Temel atma törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar törende projenin kentin hizmet kapasitesine sağlayacağı katkılardan söz etti.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Yeni hizmet binası sadece idari işlevlere hizmet etmeyecek; aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Aynı yerleşke içinde ilerleyen süreçte bir cami, konferans salonu ve Kur'an kursunun inşa edilmesiyle projenin külliye niteliği kazanması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Aktaş, yapım sürecinin hızla tamamlanmasını temenni ederek projenin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını diledi ve yeni binanın bölgeye katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.