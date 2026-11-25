toplantının kapsamı:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından düzenlendi. Toplantı, organik üretim uygulamalarının değerlendirilmesi ve denetimlerin etkin yürütülmesine yönelik bilgilendirmeler vermek amacıyla yapıldı.

ele alınan başlıca konular:

Toplantıda organik kanatlı yetiştiriciliğinde uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu. Üretim aşamalarında dikkat edilmesi gereken hijyen, yem ve barınma şartları gibi uygulama esasları ile birlikte sahada uygulanacak denetim yöntemleri detaylandırıldı.

Ayrıca organik üretim uygulamalarının değerlendirilmesi süreçleri ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik yöntemler katılımcılarla paylaşıldı. Bu kapsamda izleme, belgeleme ve uygulama standartlarının önemi vurgulandı.

katılımcılar ve amaç:

Toplantıya, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Organik Tarım birimlerinde görev yapan teknik personel katıldı. Katılımcılara, denetim uygulamalarında tutarlılık sağlamak ve üreticilerin organik standartlara uyumunu desteklemek üzere rehberlik edilmesi hedeflendi.

Toplantı, organik kanatlı yetiştiriciliği alanında mevzuat ve saha uygulamaları arasında uyum sağlanmasını amaçlayarak, denetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı amaçladı.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ORGANİK KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DENETİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.