Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile piyasa takibi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerini izlemek amacıyla TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde kapsamlı bir fiyat takibi gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerdeki ürün fiyatlarını yerinde inceleyerek güncel verileri kayıt altına aldı.

Yerinde tespit ve kayıt işlemleri:

Çalışma kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerde farklı ürünlerin satış fiyatları detaylı şekilde kontrol edildi ve elde edilen bilgiler düzenli olarak kayda geçirildi. Bu yerinde tespitler, piyasa hareketlerinin anlık izlemini sağlamayı ve olası dalgalanmalara hızlı yanıt verilmesini hedefliyor.

Amacı ve sürdürülen takip çalışmaları:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimden tüketime kadar olan süreçte piyasa verilerinin güncel ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Düzenli veri akışı sayesinde piyasa seyrinin izlenmesi, tüketici bilgilendirmesi ve gerektiğinde müdahalelerin planlanması amaçlanıyor.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA HAREKETLERİNİN İZLENMESİ AMACIYLA TÜFİS KAPSAMINDA MARKET FİYATLARI TAKİP EDİLDİ.