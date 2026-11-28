Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Yarımca köyü yakınlarında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol ortasındaki refüje devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü C.A. olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki E.G. ise yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahale ve olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 32 FT 178 plakalı otomobili kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Savrulan araç refüje devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler, sürücü C.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve işlemler:

Kazanın ardından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL ORTASINDAKİ REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLDE BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİDE YARALANDI.