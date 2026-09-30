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Afyonkarahisar'da sağlık ağı güçleniyor: İsmail Kumartaşlı semt polikliniğinin temeli atıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kampüsünde temeli atılan İsmail Kumartaşlı Semt Polikliniği, 2.500 m² alanda 20 uzman hekimle lab ve röntgen hizmeti sunacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da sağlık ağı güçleniyor: İsmail Kumartaşlı semt polikliniğinin temeli atıldı

Afyonkarahisar'da sağlık ağı güçleniyor: İsmail Kumartaşlı semt polikliniğinin temeli atıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan İsmail Kumartaşlı Semt Polikliniği için düzenlenen temel atma töreni yapıldı. Hayırsever Kumartaşlı ailesi ile İl Özel İdaresi destekleriyle yürütülen proje, kentin sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hizmet alanları:

Semt polikliniği yaklaşık 2.500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesis bünyesinde 20 uzman hekim polikliniği bulunacak; ayrıca laboratuvar ve röntgen hizmetleri de verilecek. Yürütülen planlara göre, polikliniğin inşaatının yaklaşık 10 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Amaç, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti:

İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, törende yaptığı konuşmada yatırımın sağlık hizmetlerini daha güçlü ve nitelikli hale getireceğini vurguladı. Öztürk, artan hizmet kapasitesi nedeniyle böyle bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve polikliniğin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş da projenin önemine dikkat çekerek, İl Özel İdaresi ile Kumartaşlı ailesinin katkılarını anlattı. Vali Aktaş, polikliniğin orta ölçekli bir ilçe devlet hastanesi formatında hizmet vereceğini belirterek, tesisin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Tören, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından gerçekleştirildi. Temel atma törenine Vali Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ile protokol üyeleri katıldı.

İlave kaynaklarla desteklenen bu yatırım, hem şehir içi sağlık erişimini kolaylaştırmayı hem de ana hastanenin hasta yükünü azaltarak hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Yetkililer, projenin sürecini yakından takip edeceklerini ve planlanan sürede tamamlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK İSMAİL KUMARTAŞLI SEMT POLİKLİNİĞİ’NİN...

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK İSMAİL KUMARTAŞLI SEMT POLİKLİNİĞİ’NİN TEMELİ, HAYIRSEVER KUMARTAŞLI AİLESİ VE İL ÖZEL İDARESİ’NİN DESTEKLERİYLE DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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