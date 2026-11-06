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Afyonkarahisar'da saldırıda ölen 8 kişinin cenazeleri yakınlarına verildi

İhsaniye'deki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da saldırıda ölen 8 kişinin cenazeleri yakınlarına verildi

Olay yerinden otopsiye

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırıda, Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle öldürülen toplam 8 kişinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi ve teslim süreci:

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu ve savcılığın yürüttüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazelerin teslim işlemleri başlatıldı.

Yakınlarına teslim ve nakil:

Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, diğer 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Teslim edilen cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ MORGU

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ MORGU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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