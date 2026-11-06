Afyonkarahisar'da saldırıda ölen 8 kişinin cenazeleri yakınlarına verildi

Olay yerinden otopsiye
İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşen saldırıda, Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle öldürülen toplam 8 kişinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi ve teslim süreci:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu ve savcılığın yürüttüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazelerin teslim işlemleri başlatıldı.
Yakınlarına teslim ve nakil:
Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, diğer 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Teslim edilen cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü bildirildi.
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ MORGU
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