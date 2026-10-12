Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor

Afyonkarahisar'da midibüs kazası: ilk bilgiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarındaki Karaadilli mevkiinde bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Olayda kullanılan araç, Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine yolcu taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs olarak kaydedildi. Kazanın oluş nedeni henüz netleşmedi; emniyet ve kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında yaralı sayısının değişebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

yaralıların durumu ve yetkililerin açıklamaları:

Sağlık ekipleri tarafından bildirildiği üzere yaralılar arasında durumu ciddi olanların bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucu netleşeceğini ve olay yerindeki çalışmalarda önceliğin yaralılara müdahale ile güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı. Kamuoyuna yapılacak yeni bilgilendirmelerde yaralı sayısı veya yaralanma şiddetiyle ilgili güncellemeler paylaşılacak.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; emniyet ekipleri tanık beyanları ve bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kazanın mekanik, sürücü kaynaklı veya yol koşullarıyla ilişkili olma ihtimalleri değerlendirilecek.

ŞUHUT İLÇESİNDEN ISPARTA'NIN SENİRKENT İLÇESİNE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN 03 SK 073 PLAKALI MİDİBÜS HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYONU HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONRASI KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.