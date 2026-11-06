Afyonkarahisar’da sessiz vedalar: öğretmen Ayşe Sena Demir uğurlandı

Afyonkarahisar'da uğurlama töreni

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Duygusal vedalar:

Tören boyunca yakınlarının ve tanıyanların gözyaşları ön plana çıktı; katılımcılar sessiz bir biçimde öğretmene veda etti.

Kayıpların anılması:

Olay, Afyonkarahisar'da geniş yankı uyandırdı; saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, aralarından biri olan Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Afyonkarahisar'daki katliamda vefat eden öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı