Dolar 50,1468 +0,04%
Euro 55,9213 -0,45%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.572,68 -0,89%
EUR/USD 1,1148 -0,62%
Brent Petrol 97,31 -1,00%
--°

Afyonkarahisar’da sessiz vedalar: öğretmen Ayşe Sena Demir uğurlandı

Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar’da sessiz vedalar: öğretmen Ayşe Sena Demir uğurlandı

Afyonkarahisar'da uğurlama töreni

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Sena Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Duygusal vedalar:

Tören boyunca yakınlarının ve tanıyanların gözyaşları ön plana çıktı; katılımcılar sessiz bir biçimde öğretmene veda etti.

Kayıpların anılması:

Olay, Afyonkarahisar'da geniş yankı uyandırdı; saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, aralarından biri olan Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Afyonkarahisar&#039;daki katliamda vefat eden öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'daki katliamda vefat eden öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutu...
images

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı
images

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı
images

Denizli'de sahte ilan ağı: 59 ilde 127 kişiyi hedef alan çete çökertildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Denizli'de sahte ilan ağı: 59 ilde 127 kişiyi hedef alan çete çökertildi

Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi