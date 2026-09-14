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Afyonkarahisar’da sıcaklıklar düşüyor, hafta boyunca yağış bekleniyor

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve kapalı başlıyor; meteoroloji, sıcaklıkların 10-24 derece aralığına düşeceğini ve hafta içi yağış beklendiğini bildirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar’da sıcaklıklar düşüyor, hafta boyunca yağış bekleniyor

hava durumu özeti:

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve kapalı bir hava ile başladı. Meteorolojiden alınan verilere göre kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecelerde azalmasının beklendiği ifade edildi.

tahminler ve sıcaklık aralığı:

Yeni haftada gündüz ve gece sıcaklıklarının 10 ile 24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu aralık, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen serinlik yaratabilir.

hafta içi yağış beklentisi ve öneriler:

Hafta boyunca yağışlı havanın kentte etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uyarılarına göre ani yağışlara karşı önlem alınması, dışarı çıkarken katmanlı giyinilmesi ve gerekli durumlarda yağmurluk veya şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA SERİN BİR HAVA İLE BAŞLARKEN, KENTTE AYRICA HAFTA İÇİ YAĞIŞ...

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA SERİN BİR HAVA İLE BAŞLARKEN, KENTTE AYRICA HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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