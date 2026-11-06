Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri açıklandı

olayın detayları:
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri çalışma başlattı ve saldırgan kısa süre içinde yakalandı.
hayatını kaybedenlerin kimlikleri:
Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları şu şekilde açıklandı: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46).
saldırgan ve gözaltı:
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Arif Sefa Ö. (28), güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 kişi ise tedavi altına alındı.
8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
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