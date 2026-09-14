Dolar 48,5941 +0,08%
Euro 56,1929 -0,23%
Bist 14.328,48 -0,96%
Altın Gram 6.761,63 -1,84%
EUR/USD 1,1553 -0,42%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Afyonkarahisar'da sınıflar doldu: 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Afyonkarahisar'da 142 bin 535 öğrenci ders başı yaptı; 2026-2027 eğitim yılı Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu'ndaki törenle açıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar'da sınıflar doldu: 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle açıldı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naciye Aktaş öncülüğünde gerçekleştirilen açılış, Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulunda yapıldı. Kent genelinde 971 eğitim kurumunda, 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personeliyle 142 bin 535 öğrencinin ders başı yaptığı bildirildi.

Törenin gösterileri ve içerikleri:

Programda öğrencilerin gerçekleştirdiği okçuluk, matrak ve floor curling gösterileri yoğun ilgi çekti. Ayrıca şiir ve halk oyunları sunumları da yer aldı. Vali Aktaş, geleneksel ve sportif faaliyetlerin çocukların fiziksel gelişimine katkı sağladığını; takım çalışması, dikkat ve koordinasyon becerilerini desteklediğini belirtti.

Vali Aktaş'ın mesajı ve ziyaretleri:

Konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Aktaş, öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişmesinin önemine vurgu yaptı. Aktaş, "Valilik olarak il genelinde 971 eğitim-öğretim kurumumuz, 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personelimizle 142 bin 535 öğrencimizin güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Programın ardından Vali Aktaş, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİYE AKTAŞ, KENT GENELİNDE 971 EĞİTİM KURUMUNDA 11 BİN 258 İDARECİ...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİYE AKTAŞ, KENT GENELİNDE 971 EĞİTİM KURUMUNDA 11 BİN 258 İDARECİ, ÖĞRETMEN VE KURUM PERSONELİYLE 142 BİN 535 ÖĞRENCİNİN DERS BAŞI YAPTIĞINI İFADE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

arnavutköy’de 7 yeni okul eğitime başladı, hedef 4 yılda 40 okul
images

Sanat merkezinden üniversite hayaline Melikgazi gençleri istedikleri bölümlere y...
images

Muğla'da hizmet personeline acil durum hazırlığı: yangın eğitimi ve tahliye tatb...
images

Talas'ın Çanakkale müzesi çeyrek milyonu aştı; öğrenci ziyaretçiye 33. Alay arma...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bartın'da çok illi soruşturmada eş zamanlı baskınlar: 26 kişi gözaltında

Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı

Alibeyköy'de 3. kattan bahçeye düşen otomobil vinçle kaldırıldı

Keşan'da beyaz kağıda sarılı tütünle yakalanan şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi