Denetimlerin amacı ve yürütücüsü:

Afyonkarahisar’da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması hedefiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda denetimler yapıldı. Denetimler, Sultandağı, İscehisar ve Dazkırı ilçe müdürlükleri ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kontrol edilen noktalar:

Ekipler işletmelerde hijyen ve teknik şartları, ürünlerin muhafaza şartlarını, etiket bilgilerini ve son tüketim tarihlerini detaylı şekilde inceledi. Bu kontroller, hem satış noktalarının uygunluğunu değerlendirmek hem de halk sağlığını riske atabilecek eksiklikleri tespit etmek amacıyla yapıldı.

Bilgilendirme ve devam eden çalışmalar:

Denetimler sırasında işletme yetkililerine gıda güvenilirliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek işletmelerin mevzuata uyumunun takip edileceğini duyurdu.

AFYONKARAHİSAR’DA TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDA ARZININ SAĞLANMASI AMACIYLA GIDA SATIŞ İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.