Afyonkarahisar'da uyuşturucudan 14 yıl 4 ayla aranan zanlı kent merkezinde tutuklandı

Afyonkarahisar'da arama sonucu yapılan operasyon
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda M.E. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti.
soruşturma ve yakalama:
Ekiplerin belirlemesinin ardından şüpheli kent merkezinde takibe alındı ve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
mahkeme kararı:
Şahıs hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.
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