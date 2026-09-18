Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 98,77 -1,16%
--°

Afyonkarahisar'da uyuşturucudan 14 yıl 4 ayla aranan zanlı kent merkezinde tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E.'yi kent merkezinde yakalayarak mahkemece tutuklattı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da uyuşturucudan 14 yıl 4 ayla aranan zanlı kent merkezinde tutuklandı

Afyonkarahisar'da arama sonucu yapılan operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda M.E. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti.

soruşturma ve yakalama:

Ekiplerin belirlemesinin ardından şüpheli kent merkezinde takibe alındı ve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

mahkeme kararı:

Şahıs hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS...

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü