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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı İhsan Ayrancı silahla ağır yaralandı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulunup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da vali yardımcısı İhsan Ayrancı silahla ağır yaralandı

olay bilgileri:

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Haberde olayın nasıl gerçekleştiğine veya başka ayrıntılara ilişkin bilgi yer almıyor.

hastaneye kaldırılma ve sağlık durumu:

İhsan Ayrancı, tespitlerin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Resmi kurumlarca yapılmış bir açıklama haberde belirtilmemiştir.

kamu görevindeki konumu:

İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar'da vali yardımcısı olarak görev yapıyor ve aynı zamanda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri unvanını taşıyor. Haberde aktarılan temel bilgi, Ayrancı'nın vurulmuş halde bulunması ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmesidir.

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri...

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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