Afyonkarahisar'da yakalanan makakın koruma görüntüleri tebessüm ettirdi

Baskın ve tür tespiti

Afyonkarahisar'da gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleriyle koordineli bir baskın gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada nesli tükenme tehlikesi altında olan Rhesus Makak cinsi maymun bulundu. Yapılan ilk incelemelerde hayvanın yabani kökenli olduğu ve evde bakılmasının yasalara aykırı olduğu belirlendi.

Operasyon sırasında adreste bulunan bir kişi, kaçakçılık kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, yerel ekiplerin gelen ihbarlara hızlı müdahalesinin bir örneği olarak kayda geçti.

Tedavi, bakım ve koruma süreci

Baskının ardından DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınan makak, bakım ve tedavi işlemleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Merkezde gerçekleştirilecek sağlık taramaları ve uygun rehabilitasyon programı sonrasında hayvanın durumu izlenecek. Kurum yetkilileri, tedavi sürecinin hayvanın türüne uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.

DKMP tarafından paylaşılan bakım görüntüleri, hem ekiplerin çalışmalarını hem de bulunan makakın beklenmedik ve sevimli halleriyle kamuoyunda ilgi gördü. Kurumun yazılı açıklamasında, yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için vatandaşların ihbar hattına yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Olay, koruma altındaki türlerin evcil hayvan olarak beslenmesinin ekosistem ve hayvan sağlığı açısından taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, yasadışı ticaretle etkin mücadele ve rehabilitasyonun birlikte yürütülmesinin gerekliliğini yineledi.

Baskında yakalanan sevimli maymun böyle görüntülendi