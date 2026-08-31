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Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar polisi şüpheli bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 15 gram ile peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi; B.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan arama sonucu 15 gram uyuşturucu madde ile 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A., çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

emniyetin çalışması ve adli süreç:

Gerçekleştirilen yakalama, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli durumlara yönelik müdahalelerinin bir parçası olarak kayda geçti. Soruşturma ve yargılama sürecinde delillerin titizlikle korunması ve hukuki işlemlerin sürdürülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ BİR...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ BİR ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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