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Afyonkarahisar'daki katliamda soruşturma derinleştirildi

İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili şüphelinin yaşamı ve üç cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'daki katliamda soruşturma derinleştirildi

Olayın seyri:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın faili olarak tespit edilen Arif Sefa Ö. (28), kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra önce S.P.'ye aracına binmeye çalışırken pompalı tüfekle ateş açtı. S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüpheli daha sonra araçla İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde seyir halinde olan kişilere pompalı tüfekle ateş ederek sekiz kişiyi öldürdü. Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri şu şekilde kaydedildi: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46).

Şüphelinin yaşamı ve motivasyon:

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, şüpheli Arif Sefa Ö. İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşıyor. Yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve geçimini çiftçilikle sağladığı aktarıldı. Olayı neden gerçekleştirdiğine dair henüz somut bir bulguya ulaşılamadı; motivasyon konusu soruşturmanın önemli bir ayağını oluşturuyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği bildirildi.

Yakalanan zanlının gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi. Olayda yakınlarını kaybeden aileler ve yakınları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde otopsi çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında adli işlemler ve delil değerlendirmeleri sonucunda daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Afyonkarahisar&#039;da 8 kişiyi öldüren saldırgan ile ilgili soruşturma devam ediyor

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırgan ile ilgili soruşturma devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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