Afyonkarahisar'daki saldırıda başından vurulan kadın yoğun bakımda

Olayın gidişatı:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde dün peş peşe köylerde 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı Arif Sefa Ö., yol üzerinde araç değiştirmek istedi.

Zanlı, yol üzerinde durdurduğu beyaz renkli otomobilin (03 AIU 814) sürücüsü olan Serpil P. aracını vermek istemeyince pompalı tüfekle kadının başına ateş açtı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Sağlık müdahalesi ve durumu:

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Serpil P., entübe edildi ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yapılan ilk müdahaleler sonrasında kadının hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.

Kaçış ve güvenlik önlemleri:

Saldırının ardından zanlının kaçış güzergahında araç gasp etmeye çalıştığı, bölge ekiplerinin sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. Olay, ilçede büyük bir üzüntü ve güvenlik endişesi yarattı.

Yaşananlar, hem bölge halkında hem de yetkililerde kapsamlı soruşturmaların başlatılmasına neden oldu; sağlık ve adli sürecin izlenmesi devam ediyor.

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