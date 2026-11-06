Dolar 50,1538 +0,06%
Euro 56,0706 -0,19%
Bist 11.246,89 -0,76%
Altın Gram 6.537,16 -1,44%
EUR/USD 1,1174 -0,39%
Brent Petrol 99,45 +1,18%
--°

Afyonkarahisar'daki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi ailelerine verildi

İhsaniye'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi, otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'daki saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi ailelerine verildi

Afyonkarahisar'da cenazeler ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi ve incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın faili olarak belirtilen Arif Sefa Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın yaşandığı yerler:

Saldırılar, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleşti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi ve teslim süreci:

Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin teslim işlemleri yapıldı. Cenazelerden 6'sı gece saatlerinde, 2'si ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen ailelerine verildi. Teslim edilen cenazelerin defin için memleketlerine götürüldüğü bildirildi.

Morg önünde bekleyen yakınlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından yas süreçlerini sürdürmek üzere cenazeleri teslim aldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve adli süreçlerin takip edildiğini belirtti.

Afyonkarahisar&#039;daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başakşehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yola devrildi, ulaşım aksıyor
images

Kavşakta zincirleme çarpışma: arka camdaki ifade dikkatleri topladı
images

Dastaratağacı'nda kaybolan yürüyüşçü, ekiplerden helallik istedi
images

manavgat'ta yaya geçidinde duran otomobile minibüs arkadan çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sayıştay raporu Sinop belediyesinde 26 usulsüzlük tespit etti

Bindal mahallesinde ulaşım yatırımlarına yerinde denetim ve 2027 hazırlıkları

Kavşakta zincirleme çarpışma: arka camdaki ifade dikkatleri topladı

Erciyes için yeni yol haritası: kayak altyapısı ve genç yetenek odaklı adımlar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu