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Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Ağaçkonak Köyü'nde tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu sol ayağından yaralanan 47 yaşındaki İmam A., hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 00:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezine bağlı Ağaçkonak Köyü'nde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki İmam A. kendi tabancasını temizlediği sırada silahın ateş aldığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, evinde tabancasını temizlerken meydana gelen kazada mermi sol ayağına isabet eden İmam A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

tedavi ve soruşturma:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İmam A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ADIYAMAN’DA KENDİNİ TABANCAYLA KAZARA VURAN ŞAHIS YARALANDI.

ADIYAMAN’DA KENDİNİ TABANCAYLA KAZARA VURAN ŞAHIS YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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