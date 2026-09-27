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Ağaçta oyun: Çüngüş'te iki sincabın eğlenceli kovalamacası

Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahallesi'nde iki sincabın ağaç üzerindeki oyunlu kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi; görüntüler doğayı canlandırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağaçta oyun: Çüngüş'te iki sincabın eğlenceli kovalamacası

Görüntülere dair ayrıntılar:

Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahallesi'nde iki sincabın ağaç üstünde oyun oynarken birbirlerini kovaladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa süreli kovalamaca, bölgedeki doğal yaşamın canlı bir örneğini sundu.

Çekimi yapan kişinin açıklaması:

Görüntüleri kaydeden Fikri Şimşek, 'Bahçelerimiz var, bugün bahçeye gitmiştim. Sabah saatlerinde ağaçların gölgesinde otururken iki sincabın birbirleriyle oyunlar oynadığını gördüm. Çok eğlenceli bir şekilde biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kaydettim. Buralar sulak ve serinlik yerler olduğu için doğa hayvanlara barınma alanları oluşturuyor' dedi.

Doğal yaşamın önemi:

Bölgenin sulak ve serin yapısı, sincap gibi küçük memeliler için uygun yaşam alanı sağlıyor. Kaydedilen görüntüler, yerel bahçelerin ve ağaçlık alanların yaban hayatına verdiği desteği gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE, İKİ SİNCABIN AĞAÇ ÜZERİNDEKİ KOVALAMACALARI CEP TELEFONU...

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE, İKİ SİNCABIN AĞAÇ ÜZERİNDEKİ KOVALAMACALARI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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