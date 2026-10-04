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Ağasar'da fındığa alternatif olarak ceviz üretimini seçen emekli mühendis

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Ağasar'da emekli orman mühendisi Musa Akkaya, 140 ceviz fidanıyla fındığa alternatif üretim yapıyor ve sezonda 1,5 ton bekliyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ağasar'da fındığa alternatif olarak ceviz üretimini seçen emekli mühendis

Ağasar'da ceviz tercihi:

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Ağasar yöresinde emekli orman mühendisi Musa Akkaya, kendi arazisinde fındığa alternatif olarak ceviz üretimi gerçekleştiriyor. Bölgedeki çoğu çiftçi arazilerini fındıkla değerlendirirken Akkaya farklı bir yol seçti ve yıllar içinde önemli bir verim elde etti.

Başlangıç ve uygulama:

67 yaşındaki Akkaya, yaklaşık 8-10 yıl önce yüksek rakımlı alanlarda ceviz yetiştirilebileceğini düşünerek üç farklı ceviz çeşidinden toplam 140 fidanı Geyikli mahallesinde toprakla buluşturdu. Dikimden sonra yıllık bakım, budama ve uygun hasat zamanını gözleyerek ağaçların gelişimini takip etti.

Ağaçlar yetişip ürün vermeye başlayınca her sonbahar yapılan hasat Akkaya'nın gelirine katkı sağladı. Bu yılın sonunda ağaçlardan elde etmeyi hedeflediği miktar 1,5 tonun üzerinde ürün olarak belirtiliyor.

Yöresel kullanım ve önemi:

Ceviz, besin değeri açısından zengin bir üründür; omega-3 yağ asitleri, protein, lif, vitamin ve mineraller açısından değerlidir ve Ağasar'da hem doğrudan tüketiliyor hem de çeşitli yöresel yemek ve tatlıların hazırlanmasında kullanılıyor. Akkaya'nın uygulaması, bölgenin toprak yapısının ve ikliminin farklı tarımsal ürünlere elverişli olabileceğini gösteriyor.

Ağasar'daki ceviz bahçesi, toprağa bağlılık, sabır ve emekle kurulan bir örnek olarak dikkat çekiyor. Akkaya'nın tercihinin, komşularının çoğunlukla fındık diktikleri bir ortamda çeşitlendirme açısından örnek teşkil etmesi bekleniyor.

TRABZON&#039;UN ŞALPAZARI İLÇESİNE BAĞLI AĞASAR YÖRESİNDE EMEKLİ BİR ORMAN MÜHENDİSİ OLAN MUSA AKKAYA...

TRABZON'UN ŞALPAZARI İLÇESİNE BAĞLI AĞASAR YÖRESİNDE EMEKLİ BİR ORMAN MÜHENDİSİ OLAN MUSA AKKAYA KENDİSİNE AİT ARAZİDE FINDIĞA ALTERNATİF OLARAK CEVİZ ÜRETİMİ YAPIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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