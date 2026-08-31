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Ağın kampında şiddetli rüzgar anları kamerada

Bursa'dan gelen sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kampında aniden bastıran fırtınayı cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağın kampında şiddetli rüzgar anları kamerada

Ağın kıyısında aniden bastıran fırtına:

Elazığ'ın Ağın ilçesine Bursa'dan gelen sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, kamp kurup balık avlarken aniden bastıran fırtınayla karşılaştı. Ateş, fırtınanın etkili olduğu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı; görüntüler kısa sürede paylaşıldı.

Kamp anında yaşananlar:

Görüntülerde rüzgarın kısa sürede şiddetlenmesi ve kamp alanında zor anlar yaşandığı görülüyor. Ateş'in kayıtları, fırtınanın beklenmedik şekilde etkisini artırdığını ve kamp düzeninin olumsuz etkilendiğini yansıtıyor.

Görüntülerin taşıdığı mesaj:

Paylaşılan videoda olayın anlık kayıtlarla belgelendiği, cep telefonu kamerasının sahadaki gelişmeleri doğrudan aktardığı dikkat çekiyor. Olay, Ağın'daki kamp ve sportif balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.

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AĞINDA KAMPÇILAR FIRTINAYA YAKALANDI:O ANLAR KAMERADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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