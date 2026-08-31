Ağın kampında şiddetli rüzgar anları kamerada

Ağın kıyısında aniden bastıran fırtına:
Elazığ'ın Ağın ilçesine Bursa'dan gelen sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, kamp kurup balık avlarken aniden bastıran fırtınayla karşılaştı. Ateş, fırtınanın etkili olduğu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı; görüntüler kısa sürede paylaşıldı.
Kamp anında yaşananlar:
Görüntülerde rüzgarın kısa sürede şiddetlenmesi ve kamp alanında zor anlar yaşandığı görülüyor. Ateş'in kayıtları, fırtınanın beklenmedik şekilde etkisini artırdığını ve kamp düzeninin olumsuz etkilendiğini yansıtıyor.
Görüntülerin taşıdığı mesaj:
Paylaşılan videoda olayın anlık kayıtlarla belgelendiği, cep telefonu kamerasının sahadaki gelişmeleri doğrudan aktardığı dikkat çekiyor. Olay, Ağın'daki kamp ve sportif balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.
AĞINDA KAMPÇILAR FIRTINAYA YAKALANDI:O ANLAR KAMERADA
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