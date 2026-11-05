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Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrollerle üretim güvenliği güçlendiriliyor

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrollerle bitki sağlığını koruma ve verimliliği artırma çalışması yürüttü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrollerle üretim güvenliği güçlendiriliyor

Ağın ilçesinde işletme bazlı denetim ve bilgilendirme

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirdi. Saha ziyaretlerinde bitkilerin gelişim durumu yerinde incelenirken, üreticilere uygulamaya dönük öneriler ve koruyucu tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Saha çalışmasının kapsamı ve gözlemler:

Yürütülen kontrollerde ekipler; bitki sağlığı, muhtemel hastalık ve zararlı riskleri ile bunlara karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdi. Denetimler sırasında üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri aktarılırken, gözlemler bitkilerin genel gelişim düzeyi üzerine yoğunlaştı.

Çalışmanın hedefleri ve üreticiye sağlanan destek:

Çalışmanın önceliği, bitki sağlığını korumak ve olası risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak olarak belirtildi. Ayrıca denetimler kapsamında üreticilere doğru tarımsal uygulamalar ve bitki bakımı hakkında teknik bilgiler sunularak tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

ELAZIĞ’DA BAĞ VE BAHÇELERDE İŞLETME BAZLI KONTROL VE DENETİM

ELAZIĞ’DA BAĞ VE BAHÇELERDE İŞLETME BAZLI KONTROL VE DENETİM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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