Ağın'da kamp yapan balıkçılar çadırları korumak için fırtınayla mücadele etti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kamp kuran sportif olta balıkçıları, aniden etkisini artıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Olay, Bursa'dan gelen ve 90 gün boyunca kamp yaparak balık avı gerçekleştiren sportif balıkçı Hüseyin Rahmi Ateş ile arkadaşlarının bulunduğu alanda meydana geldi.

fırtınanın anları:

Kamp alanında aniden şiddetlenen rüzgâr, çadırlarda yırtılmalara ve malzemelerin savrulmasına yol açtı. Ateş ve arkadaşları, gelişen durumu cep telefonu kameralarıyla kayda alırken, görüntülerde kampçılar çadırların uçmaması için büyük çaba sarf ediyor.

kampta yaşanan mücadele:

Çadırların parçalanması ve kontrolün zorlaşması üzerine kampçılar birbirlerine yardım ederek tente ve ipleri sabitlemeye çalıştı. Görüntüler, alandaki anlık aksiyonları ve fırtınanın beklenmedik yoğunluğunu ortaya koydu; herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Olayın kaydedilmesi, hem bölgedeki doğa koşullarının hızlı değişebileceğine işaret etti hem de kamp güvenliğinin önemini hatırlattı. Kamptakiler, yaşananları belgeleyerek daha sonra paylaşılmak üzere görüntü kaydı aldı.

AĞIN İLÇESİNDE KAMP YAPAN BALIKÇILARIN FIRTINAYLA MÜCADELESİ KAMERALARA YANSIDI.