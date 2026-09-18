Ağlara takılan sürü: bir gecede yaklaşık 2 bin palamut

palamut sürüsüyle karşılaşma:
Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde Alaattin Reis isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin denize serdiği ağlara sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.
Palamut sürüsüne denk gelen teknedeki balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu ağları toplayarak ilçeye yanaştı.
diğer balıkçıların desteği:
İlçedeki diğer balıkçıların da yardımıyla ağlardaki palamutlar ayıklandı. Ayıklama çalışmaları ekiplerin ortak çabasıyla gerçekleştirildi.
pazara çıkışı ve fiyatlandırma:
Ayıklanan toplam 230 kasa dolusu palamut, boyutuna göre sınıflandırıldı; satışa 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL’den satılmak üzere tezgahlara götürüldü.
AMASRA’DA "ALAATTİN REİS" İSİMLİ BALIKÇI TEKNESİ AKŞAM SAATLERİNDE AÇILDIĞI KARADENİZ’DEN 2.500 ADET PALAMUTLA DÖNDÜ.
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