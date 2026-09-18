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Ağlara takılan sürü: bir gecede yaklaşık 2 bin palamut

Bartın Amasra açıklarında Alaattin Reis ile denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağlara takılan sürü: bir gecede yaklaşık 2 bin palamut

palamut sürüsüyle karşılaşma:

Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde Alaattin Reis isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Tayfun Orhan ve ekibinin denize serdiği ağlara sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin adet palamut takıldı.

Palamut sürüsüne denk gelen teknedeki balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu ağları toplayarak ilçeye yanaştı.

diğer balıkçıların desteği:

İlçedeki diğer balıkçıların da yardımıyla ağlardaki palamutlar ayıklandı. Ayıklama çalışmaları ekiplerin ortak çabasıyla gerçekleştirildi.

pazara çıkışı ve fiyatlandırma:

Ayıklanan toplam 230 kasa dolusu palamut, boyutuna göre sınıflandırıldı; satışa 3 adedi 200 TL ve 4 adedi 200 TL’den satılmak üzere tezgahlara götürüldü.

AMASRA’DA &quot;ALAATTİN REİS&quot; İSİMLİ BALIKÇI TEKNESİ AKŞAM SAATLERİNDE AÇILDIĞI KARADENİZ’DEN 2.500...

AMASRA’DA "ALAATTİN REİS" İSİMLİ BALIKÇI TEKNESİ AKŞAM SAATLERİNDE AÇILDIĞI KARADENİZ’DEN 2.500 ADET PALAMUTLA DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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