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Ağlasun'da devrilen yolcu otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi, şoför tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Buzlu firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı; sürücü M.O.D. tedaviyle tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağlasun'da devrilen yolcu otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi, şoför tutuklandı

kaza ve ilk müdahale

Dün saat 11.30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkiindeki Antalya-Isparta kara yolunda, Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Otobüs, 26 UA 030 plakalı Mercedes marka idi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada İlker Akbay (38) hayatını kaybederken, otobüste bulunan Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A. (43), Sedat Y. (50) ile yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralılar ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden yolcunun cenazesi otobüs içinden çıkarılarak otopsi için morga gönderildi.

soruşturma ve tutuklama:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine tedavisi tamamlanan otobüs şoförü M.O.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza nedeniyle kapanan Antalya - Isparta kara yolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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