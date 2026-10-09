Ağlasun'da kağıda emdirilmiş binlerce bonzai ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri Ağlasun ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemeler sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonda, kağıda emdirilmiş olarak saklandığı belirtilen 6 bin 600 kullanımlık bonzai ile birlikte 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 25 adet sentetik ecza bulundu.

şüphelilerin işlemleri:

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şüpheliler, hükümlü nakil işlemiyle Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Burdur'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi: 3 tutuklama