Dolar 49,3369 +0,11%
Euro 55,2256 -0,07%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.687,97 +1,43%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 103,90 -0,36%
--°

Ağlasun'da kağıda emdirilmiş binlerce bonzai ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarma operasyonunda kağıda emdirilmiş 6 bin 600 kullanımlık bonzai ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağlasun'da kağıda emdirilmiş binlerce bonzai ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri Ağlasun ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemeler sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonda, kağıda emdirilmiş olarak saklandığı belirtilen 6 bin 600 kullanımlık bonzai ile birlikte 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 25 adet sentetik ecza bulundu.

şüphelilerin işlemleri:

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şüpheliler, hükümlü nakil işlemiyle Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Burdur&#039;da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi: 3 tutuklama

Burdur'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi: 3 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niksar'da gizli arayış sonlandı: üç kişi dedektörle suçüstü yakalandı
images

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
images

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olara...
images

Beşkavaklar'da çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da