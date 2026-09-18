Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Ağlayan kadının sözü düğümü çözdü: Şanlıurfa bağ evinde suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun polisinin ağlayan kadını fark etmesiyle başlayan soruşturmada, Şanlıurfa'daki bağ evinde suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı; mağdur 2.329.000 TL dolandırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağlayan kadının sözü düğümü çözdü: Şanlıurfa bağ evinde suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

Soruşturmanın başlangıcı:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalışmalar sırasında ağlayan bir kadını fark ederek yanına gitti. Kadın, telefonda kendilerini polİs ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evini sattığını ve satıştan elde ettiği paranın 2 milyon 329 bin TL tutarındaki bölümünü belirlenen banka hesaplarına gönderdiğini bildirdi. Polis, bu beyan üzerine dolandırıcılık şüphesiyle kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin faaliyetlerini Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evinde sürdürdükleri ve mekanın çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu tespit edildi. Başlangıç bulguları, olayın bir il sınırını aştığını ve organizasyonel bir yapı olabileceğini gösterdi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ortak çalışma planı kapsamında Samsun ve Şanlıurfa polisleri 15 Eylül 2026 tarihinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, bağ evinin kapısını koçbaşıyla açarak içeri girdi ve evde bulunan üç şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında şüphelilerin iki cep telefonunu pencereden bahçeye attıkları belirlendi; bu cihazlar polis ekiplerince bulundu ve muhafaza altına alındı.

Ayrıca operasyon sırasında, şüphelilerin Ankara'da yaşayan başka bir kadınla telefonda görüştükleri tespit edildi. Bu kadının daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi. Kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefondan gelen sesleri duyup görüşmeyi sonlandırdı; şüphelenerek en yakın polis merkezine gitmesi üzerine onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu belirlendi ve bu transfer engellendi.

Ele geçen materyaller ve tutuklamalar:

Bağ evinde yapılan aramalarda, toplam 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca olay yerinde değerlendirilen 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu tahmin edilen hap bulundu. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'daki bağ evinde suçüstü yakalanan ve isimleri verilen C.C., İ.İ.S. ve M.E.T., Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu üç şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise yakalandıkları illerden SEGBİS aracılığıyla Samsun Adliyesinde ifade verecekleri öğrenildi.

SAMSUN&#039;DA POLİS EKİPLERİNİN AĞLARKEN FARK ETTİĞİ BİR KADININ DOLANDIRILDIĞINI ANLATMASI ÜZERİNE...

SAMSUN'DA POLİS EKİPLERİNİN AĞLARKEN FARK ETTİĞİ BİR KADININ DOLANDIRILDIĞINI ANLATMASI ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA, ŞANLIURFA'DAKİ BAĞ EVİNE UZANAN OPERASYONLA YALALANAN 3 KİŞİ SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLİP ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü