Zirvede kartpostallık görüntü:

Ağrı’nın simgesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağının zirvesinde oluşan mercek bulutu, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Zirvenin üzerinde katman katman şekillenen bulut, düzgün yüzeyi ve merceği andıran formuyla göze çarpıyor. Mavi gökyüzü üzerinde beyaz bir örtü gibi görünen yapı, karla kaplı zirveyle birleşince ortaya adeta kartpostallık bir manzara çıktı.

mercek bulutunun görünümü ve nedenleri:

Mercek bulutları genellikle rüzgârın dağ silsilesiyle etkileşimi sonucu oluşur; havanın yükselip alçalmasıyla katmanlı ve düzgün bir tabaka oluşur. Ağrı Dağı’nın yüksekliğinin ve çevresel koşulların birleşmesi, zirvenin üzerinde bu karakteristik mercek formunun ortaya çıkmasına yol açtı. Görüntü, hem fotoğraf meraklılarının hem de bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

doğanın küçük detaylarıyla tamamlanan sahne:

Dağın eteklerinde otlayan koyun sürüsünün varlığı, sahneye pastoral bir dokunuş kattı. Karla beyazlamış zirve, mercek bulutunun düzenli yapısı ve eteklerdeki koyunlar bir araya gelerek ziyaretçilere unutulmaz bir doğa anı sundu. Bu tür görüntüler, bölgenin iklimsel ve coğrafi özelliklerinin görsel olarak nasıl ortaya çıktığını gösteriyor.

AĞRI DAĞI’NIN ZİRVESİNDE MERCEK BULUTU OLUŞTU