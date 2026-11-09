Ağrı-Erzurum kara yolunda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD kumanya ulaştırdı

olumsuz hava koşulları ve yol kesintileri:

Ağrı-Erzurum kara yolunda etkisini artıran yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede görüş mesafesi düştü, bazı noktalarda araç geçişleri durdu ve sürücüler yol üzerinde beklemek zorunda kaldı.

Özellikle Eleşkirt ilçesinin Sarıca ve Aydıntepe mevkilerinde ulaşımın kesilmesi nedeniyle çok sayıda araçtaki yolcular bekleme durumuna geçti. Oluşan aksama, bölgedeki trafik akışını yavaşlattı ve yardım gereksinimini artırdı.

kızılay ve afad koordineli yardım sağladı:

Bu koşullar üzerine Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri bölgeye intikal ederek yolda bekleyen sürücülere ve yolculara kumanya dağıttı ve yiyecek ikramında bulundu. Çalışmalara sahada görev yapan AFAD ekipleri de destek verdi.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede alınan önlemlerin ve koordineli yardım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Kumanya dağıtımı, bekleyenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına anlık katkı sağladı ve güvenlik güçleriyle yapılan koordinasyonla yolun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

AĞRI’DA KAR VE TİPİ NEDENİYLE YOLDA KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI