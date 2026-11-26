Taşın Belleği projesi Ağrı ve Süphan eteklerine taşınıyor

Araştırmacı, fotoğraf sanatçısı ve belgesel yönetmeni Hilal Bayar tarafından yürütülen Taşın Belleği - Türkiye’nin Kırsal Kültürel Hafıza Koleksiyonu çalışmasının ikinci etabı için Ağrı Dağı ve Süphan Dağı eteklerinde hazırlıklar başladı. Proje kapsamında bölgenin kırsal yaşamı, geleneksel yapıları ve kültürel birikimi fotoğraf, belgesel film ve sözlü tarih yöntemleriyle kayıt altına alınacak.

Hazırlık ve ön görüşmeler:

Projenin "Ağrı Dağı ve Süphan Dağı Eteklerinde Kültürel Hafıza Belgeleme Çalışması" adıyla yürütülecek ikinci etabı için bölgede 2026 yazında ilk ön görüşmeler gerçekleştirildi. Saha çalışmaları öncesi yapılacak görüşmelerde, yerel yaşamın öncelikli alanları, çalışmanın yöntemi ve çekim planları belirlenecek.

Hizan etabının çıktıları:

Koleksiyonun ilk etabı Ekim 2025'te Bitlis'in Hizan ilçesinde başladı. Altı köyde yürütülen çalışmalarda taş evler, geleneksel yapım teknikleri ve bu evlerde yaşamış kuşakların anlatıları belgelenmiş; saha çalışmaları kapsamında 6 binden fazla fotoğraf çekilmiş ve 300'ün üzerinde sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Hizan çalışmaları sonucunda elde edilen görüntü ve anlatılarla 31 dakikalık 'Taşın Belleği - Hizan’ın Sessiz Köyleri' adlı belgesel film hazırlandı. Bu veriler, ikinci etabın yöntem ve önceliklerinin şekillendirilmesinde referans olarak kullanılacak.

Proje, kırsal kültürel hafızanın görsel ve sözlü kanıtlarını koruyup erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bayar ve ekip, Ağrı ve Süphan eteklerinde yürütülecek saha çalışmalarında aynı kapsam ve titizlikle ilerlemeyi planlıyor.

TAŞIN BELLEĞİ II PROJESİ İÇİN AĞRI DAĞI VE SÜPHAN DAĞI ETEKLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI