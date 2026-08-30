Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Ağrı’da anıt önünde başlayan 30 Ağustos coşkusu şehir genelinde sürdü

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı Abide Meydanı’nda çelenk sunumu, Valilik tebrikleşmesi, halk oyunları ve askeri geçitle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:29

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Ağrı’da anıt önünde başlayan 30 Ağustos coşkusu şehir genelinde sürdü

Ağrı’da 30 Ağustos törenleri

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı kentte düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı ve resmi programlar sırasıyla sürdü.

abide meydanı’nda törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin bu bölümü, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle tamamlandı ve meydandaki katılımcılar etkinlikleri izledi.

valilik töreni ve halk programları:

Kutlama programı, devamında Ağrı Valiliği’nde düzenlenen tebrikleşme töreniyle sürdü. Törene Vali Önder Bozkurt başta olmak üzere il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı; protokol temsilcileri vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutladı.

Programın diğer bölümlerinde Ağrı Adalet Sarayı önünde sürdürülen etkinliklerde halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün son bölümünde ise askeri birliklerin geçit töreni yer aldı ve kutlama töreni bu geçidin ardından sona erdi.

AĞRI’DA BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

AĞRI’DA BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı
images

Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı
images

Başkentte birlik mesajı: 30 Ağustos töreni TBMM'den 1. Meclis'e yürüyüşle gerçek...
images

Taşucu limanında umut ve endişe arasında bekleyiş devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı

Şavşat'ta uçan çatı park halindeki pikabın tavanına zarar verdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor