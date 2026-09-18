Ağrı'da bin öğrenci uçurtmalarla Gazze'ye barış selamı gönderdi

Ağrı'da düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde bin öğrenci, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen uçurtmaları gökyüzüne bırakarak Gazze'deki çocuklara destek ve barış mesajı gönderdi. Etkinlik, Ağrı Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan duyarlılık kampanyasının parçası olarak gerçekleşti.

Katılımcılar ve kortej yürüyüşü:

Abide Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile birlikte Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Vali Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve protokol üyeleri de katıldı. Katılımcılar ellerindeki bayraklar ve uçurtmalarla, etkinliğin amacına uygun bir birlik ve dayanışma görüntüsü sergiledi.

Amacın ve mesajların vurgulanması:

Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan acılara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Seyhan, öğrencilere teşekkür ederek "Tüm Müslümanların ortak duası bir an önce bu zulmün son bulmasıdır" ifadelerini kullandı ve Filistin'in tam manasıyla özgürlüğüne kavuşması için dua ettiklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise etkinliğin çocukların barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi açısından önemine dikkat çekti. Çakan, Ağrı'nın çocukların yanında duran bir eğitim şehri olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada çocuklarımızın ellerinden yükselen her uçurtmayı, Gazze'deki çocuklara ulaştırılan bir selam olarak görüyoruz" dedi ve çocukların güven içinde yaşama, eğitim alma ve oyun oynama haklarına vurgu yaptı.

Etkinliğin sona ermesi ve faaliyetler:

Yürüyüşün ardından öğrenciler Millet Bahçesi'nde uçurtma uçurdu ve çeşitli etkinliklerle program sonlandı. Organizasyon, hem yerel yönetimlerin hem de eğitim kurumlarının iş birliğiyle gerçekleşen bir farkındalık çalışması olarak kayda geçti; öğrencilerin katılımı ve kortejdeki birlik görüntüsü etkinliğin ana unsurları oldu.

AĞRI’DA, GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE BARIŞ MESAJI VERMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" ETKİNLİĞİNDE BİN ÖĞRENCİ, TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA SÜSLENEN UÇURTMALARI GÖKYÜZÜNE BIRAKTI.