Ağrı'da 100. yıl kutlamaları kortejle sürdü

Ağrı’nın il oluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında kent merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla ilerleyerek kentin 100 yıllık geçmişini vurguladı.

kortejin akışı ve katılım:

Kortej, kent merkezinden başlayarak belirlenen güzergâh boyunca toplu şekilde sürdü. Yürüyüş sırasında vatandaşların birliktelik duygusu ön plana çıktı; sokaklar boyunca ilerleyen grup, zaman zaman duraklayarak yürüyüşün anlamını paylaştı.

anlamı ve toplumsal yansıması:

100. yılın anılması, yerel hafızanın ve kent kimliğinin hatırlanması açısından öne çıktı. Yürüyüş, hem kutlama hem de ortak bir geçmişin paylaşılması biçiminde değerlendirildi; katılımcıların yoğun ilgisi törenlerin önemini ortaya koydu.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen kortej, kentteki kutlama programının görünür bir parçası oldu ve halkın katılımı ile güçlü bir sembolik anlam taşıdı.

AĞRI’NIN İL OLUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI