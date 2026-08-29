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Ağrı'da dört yıl aradan sonra at geleneği yarışlarla canlandı

2022'den bu yana ilk kez düzenlenen mahalli at yarışlarına Ağrı, Muş, Bingöl ve Erzurum'dan gelen toplam 27 at katıldı; etkinlik üç koşu ve gösterilerle tamamlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ağrı'da dört yıl aradan sonra at geleneği yarışlarla canlandı

Ağrı'da dört yıl aradan sonra at geleneği yarışlarla canlandı

Ağrı'da dört yıl aradan sonra yeniden düzenlenen mahalli at yarışları, kentin kadim atçılık kültürünü gündeme taşıdı. Organizasyon, Ağrı Valiliği himayesinde ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi; etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

organizasyon ve katılımcılar:

2022 yılından beri ilk kez yapılan yarışlara çevre illerden de katılım oldu. Ağrı'nın yanı sıra Muş, Bingöl ve Erzurum'dan gelen yarışmacılarla birlikte toplam 27 at mücadele etti. Yarışlar sahada 3 koşu şeklinde tamamlandı.

gösteriler ve sonuçlar:

At yarışlarının yanı sıra programda mehteran ve cirit gösterileri düzenlenerek geleneksel spor ve kültür unsurları da sergilendi. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara ödüller verildi; organizasyonun yerel tanıtım ve turizme katkı sağlaması hedeflendi.

valinin mesajı:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, atın Türk kültüründeki yerine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bizim kültürümüzde hiçbir zaman yalnızca bir binek hayvanı olmayan at, aynı zamanda bizim yol arkadaşımız olmuştur. Mücadele arkadaşımız olmuştur. Savaş meydanlarında yoldaş olmuştur."

Bozkurt, atın sözlü ve yazılı kültürde hız, cesaret, asalet ve özgürlüğün sembolü olarak yer aldığını belirtti ve at yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ile gençlerin bu kültürle buluşturulmasının önemine vurgu yaptı: "İşte bu noktada bizler istiyoruz ki at yetiştiriciliği gelişsin, gençlerimiz bu kültürle tanışsın, geleneksel değerlerimiz gelecek nesillerimize aktarılsın." Ayrıca, "Bu yarışmada önemli olan yalnızca dereceye girmek değil; alın terini, emeği, sabrı ve mücadeleyi ortaya koymak daha da önemli" dedi ve organizasyonda emeği geçen kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

AĞRI’DA 4 YIL ARADAN SONRA MAHALLÎ AT YARIŞLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

AĞRI’DA 4 YIL ARADAN SONRA MAHALLÎ AT YARIŞLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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