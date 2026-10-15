Ağrı'da Durupınar araştırmasında koridor ve üç katlı oluşum bulguları radar verileriyle ayrışıyor

Durupınar formasyonunda devam eden saha çalışmaları ve ilk veriler

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu'nda, Durupınar Formasyonu'nda yürütülen araştırmaların son durumu paylaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Durupınar Formasyonu Araştırma Projesi Başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla radar çalışmalarının %20'sinin tamamlandığını bildirerek, alandan elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi.

Arazi bulguları ve jeolojik değerlendirme:

Atilla, saha çalışmalarında daha önce raporlanan koridor benzeri yapılar ve bunların çevresindeki oda benzeri boşluklar'ın kendi ekiplerinin verilerinde de tespit edildiğini aktardı. Araştırmada dikkat çeken diğer bir unsur ise formasyonda belirlenen üç katlı jeolojik oluşum oldu. Atilla, bu üç katlı yapının kutsal kitaplardaki tanımlarla ilişkilendirilebileceğine dikkat çekse de mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yetersiz olduğunu ve tespit edilen yapıların jeolojik kaynaklı olma ihtimalinin göz önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Radar verilerinin tamamlanmasının ardından formasyonun yer altı yapısı ile yüzey arasındaki bağlantıların daha ayrıntılı biçimde değerlendirilebileceği bildirildi. Arazi sonrası dönemde ekiplerin arkeometrik analizlere ağırlık verdiği, radar bulguları ile birlikte toprak ve taş numunelerinin laboratuvar incelemelerine gönderildiği belirtildi.

Analizler, örnekler ve ziyaretçi çalışmaları:

Araştırmada az miktarda yanmış ahşap kalıntısı bulunduğu, bu örneklerin hem ağaç türünün hem de yaşının belirlenmesi amacıyla incelemeye sevk edildiği açıklandı. Karbon-14 analizlerinin Türkiye ve Fransa'daki laboratuvarlarda sürdüğü, Fransa'daki laboratuvardan yaklaşık 15 gün, Türkiye'deki analizlerden ise yaklaşık 3 ay içinde sonuç alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Toprak numuneleri de çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor; ekiplerin yaklaşık 18 metre derinliğe kadar örnek aldığı ve önceki analizlerin formasyon içindeki organik madde miktarının çevre alanlardan farklılık gösterdiğine işaret ettiği bildirildi. Yeni analizlerle bu bulguların doğrulanması ve daha kapsamlı veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Araştırma ekipleri ayrıca Durupınar Formasyonu'nun tanıtımına yönelik adımlar atıyor. 1987'de yapılan ziyaretçi merkezi modeline dayanarak, formasyonun mevcut görünümünü yansıtan ışıklandırmalı bir üç boyutlu model hazırlandı; bölgedeki ilginin artması amacıyla yaklaşık 2 metre boyunda ahşap bir Nuh'un Gemisi maketi yaptırma planı da bulunuyor. Atilla, bilimsel verilerin ziyaretçilere anlaşılır biçimde aktarılmasının önemini vurguladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi çalışmalarının tarih, kültürel miras ve bilimsel araştırmalar açısından önem taşıdığını belirtti. Etkinlikte beş oturumda toplam 100 bildiri sunulacağı, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelmesinin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve bölgeye yeni perspektifler kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

VIII. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU’NDAN FOTOĞRAF