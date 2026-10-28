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Ağrı'da genç ve yıldız krosları tamamlandı, okullar ödüllendirildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği okul sporları kros müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkek sporcular yarıştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ağrı'da genç ve yıldız krosları tamamlandı, okullar ödüllendirildi

Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Kros Müsabakaları, ilçede sporcu öğrencilerin yoğun katılımıyla sona erdi. Etkinlik, hem rekabetçi performanslara hem de fair play ruhunun ön plana çıktığı anlara sahne oldu.

müsabaka detayları:

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda kız ve erkek sporcular parkurda mücadele etti. Öğrenciler, hız ve dayanıklılık gerektiren parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı; yarışlar boyunca karşılıklı destek ve centilmenlik dikkat çekti.

sonuçlar ve değerlendirme:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okullar ve sporcular resmi törenle tebrik edildi. Organizasyon yetkilileri, bu tür etkinliklerin okulların spor kültürünü güçlendirdiğini ve genç sporcuların gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Etkinlik, bölgedeki spor altyapısının ve genç yeteneklerin görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdı.

AĞRI’DA OKUL SPORLARI KROS MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

AĞRI’DA OKUL SPORLARI KROS MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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