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Ağrı'da gençlere spor sepeti: 171 okul 22 bin 200 ekipmana kavuştu

AGAH Projesi ile Ağrı'da 171 okulun spor altyapısı yaklaşık 15 milyon TL değerinde 22 bin 200 malzemeyle güçlendirildi; 11 okula spor alanı oluşturuldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ağrı'da gençlere spor sepeti: 171 okul 22 bin 200 ekipmana kavuştu

Ağrı'da eğitim kurumlarına geniş kapsamlı spor desteği

Ağrı Valiliği himayesinde yürütülen Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar (AGAH) Projesi kapsamında il genelinde 171 ilkokul, ortaokul ve liseye toplam 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıldı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende teslim edilen destek paketinin bütçesi yaklaşık 15 milyon TL olarak açıklandı.

dağıtım ve malzeme içeriği:

Projede yer alan malzemeler, okulların farklı branşlardaki ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Toplamda 62 kalem üründen oluşan paketlerde; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topları ile birlikte badminton, masa tenisi ekipmanları, jimnastik gereçleri ve çeşitli antrenman ekipmanları yer aldı. Bu malzemeler hem beden eğitimi derslerinde hem de okul sonrası sportif faaliyetlerde kullanılacak şekilde planlandı.

spor alanlarının açılması ve hedeflenen branşlar:

Projede özellikle spor salonu bulunmayan okulların imkanlarının artırılmasına odaklanıldı. Kullanılmayan veya uygun hale getirilebilen oda ve salonların değerlendirilmesiyle 11 okulde yeni spor alanları oluşturuldu. Oluşturulan bu alanlarda güreş, judo, karate, tekvando, cimnastik ve masa tenisi gibi branşlarda öğrencilerin spor yapması hedefleniyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, projenin temel amacının çocuk ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Bozkurt, Gençlerimizin gelişimi bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her köyümüzde, her ilçemizde, her mahallemizde gençlerimizin spor yapabileceği imkanların olmasını istiyoruz. Bu kapsamda 171 ilkokul, ortaokul ve lisemize 62 farklı branş ve kategoriden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıyoruz. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki bu destekle okullarımızın sportif imkanlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin sporla buluşması, yeteneklerini keşfetmesi ve kendilerini geliştirmesi bizim için büyük önem taşıyor ifadeleriyle projenin önemine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise, projenin öğrencilerin sportif, fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, okullara ulaştırılan malzemelerin beden eğitimi dersleri ve okul dışındaki sportif faaliyetlerde etkin şekilde kullanılacağını ifade ettiler.

Ağrı&#039;da öğrenciler için 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı

Ağrı'da öğrenciler için 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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