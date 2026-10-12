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Ağrı'da girişimcilere KOSGEB'den 2 milyon 500 bin lira geri ödemeli destek

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı Ağrı'da iş kurmak veya büyütmek isteyenlere İş Kurma desteği sürekli, İş Geliştirme desteği için son başvuru 31 Ekim 2026

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ağrı'da girişimcilere KOSGEB'den 2 milyon 500 bin lira geri ödemeli destek

Ağrı'da KOSGEB destekleri:

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında Ağrı'da iş kurmak ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek başvuruları sürüyor. Program, girişimcilere finansman ve işletme geliştirme imkânı sağlıyor.

son başvuru ve dönem:

İş Geliştirme Desteği için 2026 yılının üçüncü başvuru döneminde son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılacak başvurular ilgili kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alınacak.

destek miktarı ve kapsam:

İş Kurma Desteği için başvurular sürekli alınırken, İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun işletmelere 2 milyon 500 bin lira'ya kadar geri ödemeli destek sağlanıyor. Destekten imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve bilimsel araştırma-geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabiliyor.

Başvuru şartları ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi için girişimciler KOSGEB'in resmi internet sitesinden faydalanabilirler.

AĞRI’DA GİRİŞİMCİLERE KOSGEB’DEN DESTEK İMKANI

AĞRI’DA GİRİŞİMCİLERE KOSGEB’DEN DESTEK İMKANI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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