Ağrı'da girişimcilere KOSGEB'den 2 milyon 500 bin lira geri ödemeli destek

Ağrı'da KOSGEB destekleri:

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında Ağrı'da iş kurmak ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek başvuruları sürüyor. Program, girişimcilere finansman ve işletme geliştirme imkânı sağlıyor.

son başvuru ve dönem:

İş Geliştirme Desteği için 2026 yılının üçüncü başvuru döneminde son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılacak başvurular ilgili kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alınacak.

destek miktarı ve kapsam:

İş Kurma Desteği için başvurular sürekli alınırken, İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun işletmelere 2 milyon 500 bin lira'ya kadar geri ödemeli destek sağlanıyor. Destekten imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve bilimsel araştırma-geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabiliyor.

Başvuru şartları ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi için girişimciler KOSGEB'in resmi internet sitesinden faydalanabilirler.

AĞRI’DA GİRİŞİMCİLERE KOSGEB’DEN DESTEK İMKANI