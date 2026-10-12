Ağrı'da girişimcilere KOSGEB'den 2 milyon 500 bin lira geri ödemeli destek

Ağrı'da KOSGEB destekleri:
KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında Ağrı'da iş kurmak ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek başvuruları sürüyor. Program, girişimcilere finansman ve işletme geliştirme imkânı sağlıyor.
son başvuru ve dönem:
İş Geliştirme Desteği için 2026 yılının üçüncü başvuru döneminde son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılacak başvurular ilgili kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alınacak.
destek miktarı ve kapsam:
İş Kurma Desteği için başvurular sürekli alınırken, İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun işletmelere 2 milyon 500 bin lira'ya kadar geri ödemeli destek sağlanıyor. Destekten imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve bilimsel araştırma-geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabiliyor.
Başvuru şartları ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi için girişimciler KOSGEB'in resmi internet sitesinden faydalanabilirler.
AĞRI’DA GİRİŞİMCİLERE KOSGEB’DEN DESTEK İMKANI
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