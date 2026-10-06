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Ağrı'da kapasite artışı hastaları çekti: göz kliniğinde sevk oranı yüzde 5'in altına düştü

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği üç yılda 9 poliklinik ve yeni cihazlarla güçlendi; sevk oranı yüzde 5'in altına düştü, asistan eğitimi başladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ağrı'da kapasite artışı hastaları çekti: göz kliniğinde sevk oranı yüzde 5'in altına düştü

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz bakımında kapasite artışı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, son üç yılda yapılan altyapı ve personel yatırımlarıyla hizmet kapasitesini önemli ölçüde genişletti. Kliniğin donanımı tamamlanırken, yürütülen düzenlemeler sonucu çevre illere yapılan hasta sevkleri belirgin şekilde azaldı; bugün sevk oranı yüzde 5'in altına düştü.

Hizmet çeşitliliği ve bölgesel çekim gücü:

Bu süreçte kliniğe 9 poliklinik kazandırıldı ve gerekli tıbbi cihazlar temin edildi. Artan kapasite sayesinde katarakt, kornea, şaşılık, akıllı mercek (premium lens) ameliyatları başta olmak üzere birçok göz ameliyatı kent içinde gerçekleştirilebiliyor. Son dönemde Kars, Ardahan, Van'ın Erciş ilçesi, Muş ve çevre ilçelerden gelen hasta sayısında artış gözlendi; artık çevre illere hasta göndermek yerine çevre illerden hasta kabul eden bir merkez haline gelindi.

Asistan eğitimi ve hedeflenen adımlar:

Klinikte ilk kez asistan doktor eğitimi başlatıldı. Yaklaşık üç ay önce dört asistan göreve başladı ve iki asistanın daha katılmasıyla toplam asistan sayısının altıya çıkarılması planlanıyor. Bu gelişme, sadece hasta bakımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel sağlık hizmetlerinde uzman hekim yetiştirilmesine yönelik kalıcı bir adım anlamı taşıyor.

Göz Kliniği'nde görev yapan Prof. Dr. Yavuz Oruç, göreve başladığında belirledikleri hedeflerin büyük bölümünü hayata geçirdiklerini belirtti. Oruç, kliniğin yeni cihazlarla desteklendiğini, asistan alımı yapıldığını ve üçüncü yılın sonunda istenen noktaya gelindiğini ifade etti. Ancak bazı hedefler, örneğin kornea nakli, henüz tamamlanmadı; bunun için kornea bankası kurulması planlanıyor.

Prof. Dr. Oruç ayrıca, Sağlık Müdürü ve rektörün katkılarıyla eksiklerin giderildiğini vurguladı ve bölgeye hizmet sunan bir merkez olma yönündeki hedeflerin sürdürüleceğini belirtti. Kliniğin kapasite artışı ve asistan eğitimi ile hem günlük hasta bakımında süreklilik sağlanması hem de uzun vadede uzman kadro yetiştirilmesi amaçlanıyor.

AĞRI&#039;DA YENİLENEN GÖZ KLİNİĞİNDE SEVK ORANI YÜZDE 5&#039;İN ALTINA DÜŞTÜ

AĞRI'DA YENİLENEN GÖZ KLİNİĞİNDE SEVK ORANI YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞTÜ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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