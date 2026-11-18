Denetimlerin amacı ve yürütülüşü:

Valilik koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'da kış şartlarına bağlı riskleri azaltmak amacıyla trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, kara yolu güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Sürücü ve yolculara verilen bilgilendirme:

Uygulamalarda sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı ve araçlarda kış şartlarına uygun ekipman bulundurulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca trafik kurallarına uyumun ve dikkatli seyahatin kış koşullarında hayati olduğuna dikkat çekti.

Toplumsal güvenlik çağrısı:

Denetimler sırasında yetkililer, sürücülere ve yolculara sorumluluklarını hatırlatarak, kurallara uyum çağrısında bulundu. Vatandaşların rehberliğe uyması ve gerekli önlemleri alması halinde kış yolculuklarının daha güvenli olacağı belirtildi.

AĞRI’DA KIŞ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI