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Ağrı'da kış uyarıları eşliğinde düzenlenen geniş çaplı denetimde 34 kişi yakalandı

Ağrı'da jandarma ve emniyet ekiplerinin uygulamalarında 2 bin 806 kişi ve 551 araç denetlendi; 34 aranan şahıs ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ağrı'da kış uyarıları eşliğinde düzenlenen geniş çaplı denetimde 34 kişi yakalandı

Denetimin amacı ve kapsamı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kış tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Çalışmaların temel amacı trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların kış şartlarında güvenli seyahat etmesinin temin edilmesiydi.

Uygulamanın organizasyonu:

Denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 58 ekip ve 220 polis katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler 25 sabit uygulama noktası ile 52 farklı lokasyonda kontrol yaptı; toplam 2 bin 806 kişi ve 551 araç sorgulandı.

Yakalananlar ve ele geçirilenler:

Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 34 kişi yakalandı. Bu kişiler arasında 46 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi ile ifadeye yönelik aranan 20 kişi yer aldı. Denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 15 kişiye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı.

Sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları:

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesinin korunması, hız sınırlarına uyulması, kış lastiği kullanımı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması konularında bilgilendirme yaptı. Olumsuz hava koşullarında trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, Ağrı'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile trafik güvenliğinin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

AĞRI&#039;DA KIŞ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE...

AĞRI'DA KIŞ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 34 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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