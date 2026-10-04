Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

Ağrı'da kızılay gönüllülerinin cami temizliği:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kent merkezindeki Merkez Camii'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen ekipler, din görevlileriyle eşgüdümlü olarak ibadet alanını elden geçirdi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Gönüllüler, halıları elektrikli süpürgelerle temizledi, camları ve cemaatin kullandığı ortak alanları titizlikle sildi. Yerel din görevlileriyle işbirliğinde yürütülen çalışma, öğle namazına kadar devam etti; bu sayede cami, cemaatin ibadetlerini daha hijyenik ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebileceği hale getirildi.

Açıklamalar ve teşekkürler:

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, haftanın anlamına dikkat çekmek istediklerini belirtti ve çalışmanın önemine vurgu yaptı. Tatlı, “İlimizin en büyük ibadethanesi olan Merkez Camii’nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize ve bizlere destek olan din görevlilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Cami cemaati ve çevre halkı da çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. Yerel yetkililer ve din görevlileriyle sürdürülen benzer işbirliklerinin, hem mekânların temizliği hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

TÜRK KIZILAY AĞRI ŞUBESİ GÖNÜLLÜLERİ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA MERKEZ CAMİİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.