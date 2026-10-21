Dolar 49,5976 +0,03%
Euro 55,7005 -0,02%
Bist 11.607,96 -1,61%
Altın Gram 6.612,64 +0,10%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,19 +0,37%
--°

Ağrı'da öğrencilerin güvenliği için kurumlar arası yol haritası hazırlandı

Ağrı'da valilik öncülüğündeki İl Eğitim Güvenliği Kurulu, kurum sunumlarıyla öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için öncelikli adımları belirledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Ağrı'da öğrencilerin güvenliği için kurumlar arası yol haritası hazırlandı

Vali Önder Bozkurt başkanlığında ikinci değerlendirme toplantısı:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu’nun 2. toplantısında, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantı ildeki ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı ve mevcut uygulamalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlar değerlendirildi.

Katılımcı kurumların sunumları:

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından yürütülen faaliyetler sunuldu. Kurum amirleri, sahada yapılan uygulamalar ve karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında bilgi vererek rapor niteliğinde sunumlar gerçekleştirdi.

Gelecek döneme yönelik tedbirler ve iş birliği:

Sunumlarda, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut faaliyetler ayrıntılı biçimde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan adımlar da paylaşıldı. Toplantıda öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı. Kurul kararları doğrultusunda izleme, veri paylaşımı ve ortak çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Valilikçe yürütülecek eşgüdümle, ilgili kurumların saha uygulamaları ve planlanan projeler takip edilerek güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir destek mekanizmalarının oluşturulması amaçlanıyor.

AĞRI’DA EĞİTİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AĞRI’DA EĞİTİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum
images

Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı
images

Çameli anaokulunda aileler dijital molada geleneksel oyunlarla kaynaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da gençlik ve spor için kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı

Adana'da kasada oturan çocuğun başından vurulmasıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Palu'da beş meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Kozan'da piknikte tüfekle vurulan genç kadın hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor