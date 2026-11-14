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Ağrı'da sabahın buzlu sürprizi: park halindeki araçların camları dondu

Ağrı'da gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki araçların ön ve yan camları ile aynaları buzla kaplandı; sürücüler sabah temizledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı'da sabahın buzlu sürprizi: park halindeki araçların camları dondu

ağrı'da sabahın buz tabakası:

Ağrı'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren dondurucu soğuk hava, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden düşük sıcaklıklar sonucu park halindeki araçların ön ve yan camları ile aynalarında kalın buz tabakaları oluştu.

sürücüler camları temizlemek zorunda kaldı:

Sürücüler, araçlarını kullanabilmek için yola çıkmadan önce cam ve aynalardaki buzları temizlemek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler, görüş mesafesini sağlamak için buzları kazıyıp temizleyerek yola çıktı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KULLANABİLMEK İÇİN CAMLARDAKİ BUZLARI TEMİZLEMEK ZORUNDA KALDI.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KULLANABİLMEK İÇİN CAMLARDAKİ BUZLARI TEMİZLEMEK ZORUNDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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