Ağrı'da tekne formasyonunda toprağın beklenmedik organik zenginliği

Araştırma çalışmaları ve saha bulguları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Nuh’un Gemisi Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones tarafından yürütülen saha çalışmaları Doğubayazıt'ta devam ediyor. Bu yıl yapılan radar taramaları, yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar olduğuna işaret eden anomali izleri ortaya koydu. Bazı boşlukların yüzeyin 3–4 metre altında, bazılarının ise 13 metre derinliğe kadar uzandığı belirlendi; bu alanların incelenmesi için ilk kez karotlu sondaj uygulandı.

Jones, bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapıldığını, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Çalışmalar kapsamında alınan 300'den fazla numune Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildi ve analiz süreçleri başlatıldı.

Araştırmada bulunan organik artış:

2024 yılı toprak araştırmalarının dikkat çekici sonucu, tekne biçimli bölümdeki toprağın hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde içermesiydi. Jones, Atatürk Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların da benzer yönde bulgular verdiğini belirtti ve bu sonucun bölgenin jeolojik ve arkeolojik değerlendirmelerinde önem taşıdığını vurguladı.

Yeni alınan numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik maddeler, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izler üzerinde durulacağı bildirildi. Jones, bu tür bulguların interpretasyonunun, hem doğal süreçler hem de geçmiş insan etkinliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Uluslararası ilgi ve izlenecek yol:

Projeye uluslararası ilgiden de söz eden Jones, bu yıl farklı ülkelerden belgesel ekiplerinin çalışmaları görüntülediğini aktardı. Alınan numunelerin analizleri kış boyunca sürecek ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiği bildirildi.

Jones'in açıklamaları, hem saha verilerinin sistematik olarak değerlendirilmesinin önemini hem de bulunan organik zenginliğin bölgedeki araştırmaların yönünü etkileyebileceğini gösteriyor. Analiz sonuçları, araştırmanın sonraki aşamaları ve rapor metinleri için belirleyici olacak.

AĞRI’DA NUH’UN GEMİSİ ARAŞTIRMASINDA 3 KAT FAZLA ORGANİK MADDE BULUNDU