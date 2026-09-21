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Ağrı'da tenis kortları sporcular için daha konforlu zemine kavuşuyor

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki tenis kortlarının zeminini yenileyerek sporculara daha modern ve konforlu antrenman alanları sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ağrı'da tenis kortları sporcular için daha konforlu zemine kavuşuyor

Ağrı'da tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje, kentteki spor altyapısını güçlendirmek ve sporcuların kullanım konforunu artırmak amacıyla planlandı.

çalışmanın amacı:

Yapılan çalışmalarla, sporcuların antrenmanlarını daha uygun ve konforlu şartlarda gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturulması hedefleniyor. Yenilenecek zeminlerin, antrenman verimliliğine ve güvenliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

yerinde inceleme:

Çalışmaların sürdüğü tenis kortlarını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi yerinde inceleyerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında yürütülen çalışmaların takibi ve ihtiyaçların değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Yetkililer, zemin yenileme tamamlandığında kortların hem sporcuların hem de yerel tenis faaliyetlerinin kullanımına daha uygun hale geleceğini belirtiyor.

AĞRI’DA TENİS KORTLARININ ZEMİNİ YENİLENİYOR

AĞRI’DA TENİS KORTLARININ ZEMİNİ YENİLENİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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